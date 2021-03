Teise samba fondimaksetega seotud probleemid jõudsid rahanduskomisjoni lauale

Rahanduskomisjoni aseesimehe Aivar Kokk tõdes, et täna ei saa ühtegi osapooltest süüdistada, sest viivitused pensionikannetes on olnud tingitud tõsiasjast, et tööandjalt liigub pensionifondi suunatud raha maksuametisse järgmise kuu 10. kuupäevaks, kuid maksuamet saab raha hoida enda käes kuni kaks nädalat.

„On kurb tõdeda, et aastaid on toiminud süsteem, mis kohtleb inimesi ebavõrdselt. Eriti kahetsusväärne on, et see ebaõiglane kohtlemine on tingitud ajale jalgu jäänud seadusandlusest,“ ütles Kokk. Ta leidis, et olukorrale tuleb leida kiire lahendus ning teise samba maksete laekumise protsesside ülevaatamine ja analüüs tuleb võtta ette esimesel võimalusel.