Üüriturgu ümber korraldav Eesti idufirma laieneb Poola

“Usume, et pole vahet kas räägime Poolast või Eestist, meie teenus on konkurentsist mitu pikka sammu ees ning see lahendab üüriturul terve hulga põletavaid probleeme,” ütles Rendini tegevjuht ja asutaja Alain Aun. “Kui tavaliselt keskendutakse üüriturul ühele kitsale murekohale, siis meie tahame aidata kõiki osapooli kogu pika üüriprotsessi käigus.”