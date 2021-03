Kaubanduskeskused valmistuvad suuremaks hoobiks kui mullu kevadel

Võrreldes eelmise aastaga mõjub seekordne sulgemine keskusele ja rentnikele rängemalt. "Ootus on see, et riigi toetusmeetmed oleksid minimaalselt samasugused, kui nad olid eelmisel aastal. Ennekõike palgatoetuse mõttes, aga kindlasti on ootus ka suuremaks, kuna lihtsalt reservid on ammu ära kulutatud ja kriis on liiga pikalt kestnud," lausus Kogermann.