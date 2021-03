FOTOD | Kuriteokahtlusega Kersti Krachti Kloogaranna häärber on oksjonile pandud

Oksjonikeskuse andmetel on Krachti maja oksjonil osalemise tagatisrahaks 10 000 eurot ning hoone alghinnaks 569 000 eurot. Oksjonile registreerimine avati teisipäeva õhtul kell 19 ja kestab 30. märtsil kella 12-ni. Oksjon algab samal päeval kell 14 ning kestab 6. aprillil kella 12-ni.

Just seesama Oksjonikeskuse kaudu sundmüüki jõudnud maja on olnud ka paar kuud tagasi Krachti suhtes esitatud korruptsioonikahtluste keskmes, sest väidetavalt lubas ettevõtja Hillar Teder selle maja ostuga aidata Kersti Krachtil tasuda ta võlad. Ärileht on kirjutanud ka võlakoormast, mis Krachti Kloogaranna majal peal on.

12. jaanuaril pidas kaitsepolitsei Porto Franco kinnisvaraarendusega seotud võimalikes korruptsioonikuritegudes kahtlustatavatena teiste seas kinni Hillar Tederi ja endise rahandusminister Martin Helme nõuniku Krachti. Kahtlustus esitati ka Eesti Keskerakonna peasekretärile Mihhail Korbile.

14. jaanuaril võeti Kracht ja Teder kuni kaheks kuuks vahi alla. Kracht pääses vabadusse 16. veebruaril ning pidas 19. veebuaril pressikonverentsi, kus esitas enda versiooni toimunud sündmustest. Muuhulgas väitis Kracht, et tema kinnipidamine on olnud 100% poliitiline protsess ning end ta esitatud kahtlustustes süüdi ei tunnista.

19. veebruari pressikonverentsil lükkas Kracht ümber väited oma vaesusest, öeldes, et tema end selles olukorras hästi ära ei tunne. Ta ütles, et tema puhul on küsimus likviidsuses, tal on likviidsete varade puudus, milleni on viinud abielu purunemine ja sellega kaasnenud kohtuvaidlus, mis on tänaseks kestnud üheksa aastat. Kohtuvaidlused puudutavad Krachti ettevõtetele maksejõuetuse põhjustamine ja pandiõiguse ebaõige rakendamine.