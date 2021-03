Linnamäe ettevõte viib KFC kiirtoiduketi Soome

Apollo Groupi juhi Mauri Dorbeku sõnul on frantsiisiõiguste saamine nii suurele turule väga oluline tunnustus. Seda eriti ettevõttele, mis pole kohalikku päritolu. „Soome turg on mahult peaaegu sama suur kui kogu Baltikum ning see laiendab kohe ka meie turuhaaret ligi 100%. See on meie jaoks kindlasti tohutu pingutus ja paras väljakutse, millele alanud aastal vastu minna,“ lausus Dorbek.

Kahe aastaga on Apollo Group toonud KFC Baltikumi turule, avas kaheksa uut restorani, lõi 350 uut töökohta ja investeeris töötajate arengusse 500 000 eurot. KFC omanikettevõteYum! Brands näeb, et ettevõte on pühendunud tegutsemisega end päevast päeva tõestanud, mistõttu anti neile ka Soome turu frantsiisiõigused.

Esimesed sammud Soome turule sisenemiseks on Apollo Groupil juba tehtud ja tööd on alustanud KFC Soome juht Janne Einola. „Jannel on peaaegu 25-aastane kogemus jaekaubandusvaldkonnas, kus ta on töötanud nii müügi- kui ka juhtivpositsioonidel. Selle aja jooksul on ta avanud üle paarisaja kaupluse üheksas riigis. Viimased viis ja pool aastat on ta vastutanud ühe globaalse riidebrändi India turu eest,“ kirjeldas Dorbek.

Soomlased on juba pikka aega oodanud KFC restoraniketi jõudmist kohalikule turule. Lõpuks on ootamine läbi ning sel aastal toob Apollo Group kvaliteetsed ja maitsvad KFC eined esimest korda ka soomlasteni.

Apollo Group on Eesti kapitalil tegutsev Baltikumi meelelahutuskontsern, mis omab Apollo kauplusi, Apollo kinosid, O’Learyse meelelahutuskeskusi, Vapiano restorane, KFC kanarestorane, Blenderi mahlabaare, IceCafe jäätisekohvikuid ja filmidistributsiooni ettevõtet Baltic Film Distribution.

Creditinfo andmeil on kuulub ettevõttest 60,44% suurärimehele Margus Linnamäele ja 30,27% tema äriparnerile Ivar Vendelinile.