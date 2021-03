Majandusanalüütik: lühiajaline piirangute karmistamine on majandusele hea

„Kõige olulisem on vältida pikemat ebakindluse perioodi, mida põhjustab viiruse kõrge aktiivsus. Seetõttu on lühema, kuid samas mõjusa sulgemisega tõenäoliselt enamus päri,“ ütles Luminori peaökonomist Tõnu Palm.

„Piirangutest võidavad kindlasti ka toitlustusasutused, sest kes ei tahaks nautida avatumat suve koos väli- ja rannakohvikutega. Seni on aga oluline kuulata ettevõtjaid, kelle sõnul oli palgatoetus peamine, mis möödunud kevadel töötas. Veelgi tugevam mõju oli sellel, et riik näitas eeskuju ja ei muutunud eelarve osas kasinaks. Kui erasektor naaseb ajutiselt säästurežiimile, siis majanduse kindlustunde toetamiseks tasub tekkivat tühimikku täita riigil.“

Enamik ettevõtjaid veendus, et aasta läks kokkuvõttes paremini kui esialgu kardeti. „Seega ei pidanud ettevõtted liigselt tööjõukulusid kärpima ning see omakorda aitas üleval hoida tarbimist, mis moodustab majandusest tervelt 70 protsenti,“ lisas peaökonomist, täpsustades, et pandeemia ajal olemegi sõltunud peamiselt kodumaisest tarbijast.

Palmi sõnul ei muretse ta väga tänavuse majanduskasvu pärast ning usub, et see tuleb hästi sihitud piirangute puhul parem kui ilma nendeta. „Lühiajaliste piirangute järel on võimalus ehk suvele vastu minnes piiranguid taas leevendada ja majandust turgutada. Lühiajalised, kuid samas karmid meetmed koos jõuliste sõnumitega muudavad tõenäoliselt rohkem ka inimeste käitumist, mis kokkuvõttes on oluline omavaheliste kontaktide vähendamiseks,“ lisas ta.