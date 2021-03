Põhjust muretsemiseks ei ole? Toidupoodide kojuveoteenused on valmis suureks nõudluse kasvuks

Barbora.ee tegevjuhi Kirke Pentikäineni sõnul näevad nad taaskord Barbora.ee külastatavuse ja tellimuste kasvu. “Juba pärast möödunud nädala teadet kaubanduskeskuste sulgemisest nädalavahetustel kasvasid koheselt ka tellimused Barbora vahendusel,” kirjeldas ta. Siiski möönab Pentikäinen, et kasvanud nõudluse tõttu on praegu siiski pigem reegel, et kojuvedu saab alles järgmiseks päevaks.

Rimi e-poe juhi Helen Lednei toob muutusena võrreldes eelmise kevadega välja, et nende e-poe kojukande piirkond on oluliselt laienenud. “Lisaks oleme lisanud kauplusi, kust on võimalik e-poe tellimused kätte saada drive'st või kaupluse väljastuspunktist,” kirjeldas ta. Rimi e-pood oli viimane suurest toidukettidest, kes möödunud aastal kojukande võimaldas.