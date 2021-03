Globaalne investeerimisfirma LLCP ostis enamusosaluse Creditinfo Grupis

„See investeering näitab selgelt Creditinfo potentsiaali ja pühendumust võimaldada globaalset mõju omavatel äridel ning väike- ja keskmise suurusega kohalikel ettevõtetel ja üksikisikutel olla majanduses teadlikumad osalejad,“ kommenteeris Creditinfo Grupi tegevjuht Paul Randall . „Nüüd on kaasatud innukas ja dünaamiline investor, kes aitab meil suurendada turuosa ja veelgi laieneda läbi oma kogemuste rahvusvaheliste ettevõtete juhtimises. See aitab meil veelgi tugevdada panust krediidiriski ja fintech’i valdkonda. Meie ainulaadne positsioon nii arenenud kui ka arenevatel turgudel ja meie tehnoloogiline võimekus on selged märgid Creditinfo kasvupotentsiaalist.“

1997. aastal asutatud Creditinfo on rahvusvaheline krediidiinfot ja riskijuhtimise lahendusi pakkuv ettevõte, mille peakontor asub Reykjavikis Islandil. Creditinfo on oma enam kui 30 kontoriga krediidijuhtimise globaalsel turul märkimisväärselt esindatud. Eesti Creditinfo, tollane Krediidiinfo liitus grupiga 2016. aastal.

„Meil on hea meel selle investeeringu kaudu panustada Creditinfo laienemisesse ja kasvu,“ kommenteeris LLCP tegevdirektor Erik Nobel. „LLCP märkimisväärne kogemus rahvusvahelisel investeerimisel võimaldab Creditinfol veelgi kindlustada oma juhtpositsiooni krediidiriski- ja fintech-valdkonnas ning pakkuda tuge oma rahvusvahelisele kliendibaasile.“

„Meil on hea meel teha koostööd Creditinfo meeskonnaga ja ootame põnevusega võimalust toetada ettevõtte strateegilisi kasvuplaane,“ lisas LLCP vanemdirektor David Cowan. „Usume, et Creditinfol on oma turul ainulaadne positsioon ja oleme kindlad ettevõtte edu jätkumises.“

Levine Leichtman Capital Partners (LLCP) on keskmise suurusega ettevõtete turul tegutsev erakapitali investeerimisfirma, kellel on 37-aastane kogemus erinevates valdkondades, sealhulgas frantsiisimine, professionaalsed teenused, haridus ja inseneritooted. LLCP on juhtinud kokku ligikaudu 11,7 miljardi dollari väärtuses kapitali 14 investeerimisfondis ja investeerinud enam kui 90 firmasse. LLCP-l on kontorid Los Angeleses, Londonis, Haagis, Stockholmis, New Yorgis, Chicagos, Charlotte'is ja Miamis.

AS Creditinfo Eesti (endise nimega Krediidiinfo AS) on asutatud aastal 1993. Ettevõtte põhiülesandeks on ettevõtjate ja eraisikute finantsriskide maandamine. Alates aastast 2016 on AS Creditinfo Eesti rahvusvahelise krediidiinformatsiooni ja riskide halduse teenuseid pakkuva ettevõtte Creditinfo Group tütarettevõte.