Tallinna Kaubamaja: palga- ja üüritoetused on hädavajalikud

TKM Grupi turundusdirektori Anne-Liis Ostovi sõnul nõuab olukord suuri muudatusi ning üle tuleb vaadata turundusstrateegiad, kampaaniaplaanid ja palju muud. Eelkõige tehakse pingutusi, et kogu uue kevade moekaup jõuaks kiiremas tempos e-poodidesse.

Müügisaali töötajatele proovitakse leida võimalikult palju rakendust e-poes, et tagada klientidele kiire tarne. Turundusdirektor möönab, et taas muutuvad nende kauplused komplekteerimiskeskusteks, kuid õnneks on eelmise aasta kogemuse põhjal ümberorienteerumine palju lihtsam.