Planeeri aegsasti! E-poodide kojukanded võivad pikaks venida

E-Selver Foto: Ilmar Saabas

Toidupoed on valmis suuremaks nõudluseks ning suurendanud enda meeskondi, et inimestele kaubad võimalikult kiiresti kätte toimetada. Siiski on juba praegu näha, et kojukande tarneaknad võivad pea nädala jagu broneeritud olla.