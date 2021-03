GRAAFIK | Veebruaris töötus veidi kasvas. Palgatoetusena välja makstud summa küündib juba ligi 300 miljonini

Uusi töötuid registreeriti veebruaris 6 434, mida on vähem kui eelnevatel kuudel. Töötukassa abiga asus veebruaris tööle või alustas ettevõtlusega 3 880 inimest, mida on vähem kui jaanuaris. Veebruaris oli töötukassal vahendada 6 892 töökohta. Uusi tööpakkumisi lisandus vähem kui jaanuaris.

Alates eelmise aasta eriolukorrast on töötukassa toetanud kriisist mõjutatud tööandjaid töötajate palgakulude katmisel. 2020. aasta kevad-suvel maksti tööandjatele töötasu hüvitist ning käesoleva aasta alguses oli tööandjatel võimalik Harju ja Ida-Viru maakonna töötajate eest taotleda töötasu toetust. Selle toetuse saamiseks saab avaldusi esitada 14. märtsini.

Viimast, detsembri- ja jaanuarikuiste piirangute leevendamiseks jagatavat töötasu toetust on seni välja jagatud üle 20,6 miljoni euro ulatuses. Seda on saanud 1970 asutust, kes annavad tööd 12 865 inimesele. Maksimumsummas, 180 000 euro ulatuses on toetust küsinud üle 20 asutuse.