Omniva valmistub uueks pakiralliks: tõenäoliselt kasvavad mahud jõuluperioodi tasemele

„Vaadates möödunud aasta kevade kogemust, siis tõenäoliselt kasvavad pakimahud poodide sulgemise järel taaskord jõuluperioodi tasemele. Oleme selleks valmis ning et piiranguterohkel ajal jõuaksid saadetised inimesteni õigeaegselt, täidame pakiautomaate mitu korda päevas ning vajadusel avame ajutisi pakiväljastuspunkte,“ kirjeldas Omniva juhatuse liige Kristi Unt. Tema kinnitusel sujub praegu pakkide väljastus ilma viivituseta, valdav osa eestisiseseid saadetisi jõuab saajani juba järgmiseks päevaks.

Kuna eelmisel kevadel suleti koos kaubanduskeskustega ka postkontorid, kasvas piirangute perioodil pakiautomaatidesse saadetavate pakkide arv ligi kahekordseks. „Nüüd jäävad praeguse info kohaselt postkontorid esialgu avatuks ning neis kehtestatakse 25% täituvuse piirang. Postiasutust külastades on maskikandmine kohustuslik ning ühtlasi palume kinni pidada ka ruumi täituvuse ja distantsihoidmise reeglitest,“ ütles Unt.

Ehkki postkontorid jäävad avatuks, on soovitav teenuste kasutamisel vähendada kontakte - kasutada paki- ja postitoiminguteks iseteenindusel põhinevaid kanaleid ehk pakiautomaati ja e-poodi. „Kuna viiruse leviku ulatus on murettekitav, palume postkontoreid külastada vaid äärmisel vajadusel,“ ütles Unt.

Näiteks postkontorites müüdavaid marke, kaarte, ümbrikuid ja pakkematerjale saab Omniva e-poest tellida otse postkasti. „Kui postiasutuse külastus tuleb siiski ette võtta, soovitame enne postiasutuse külastamist kontrollida selle lahtioleku aegu Omniva kodulehe kaardirakenduses, kuivõrd need võivad seoses COVID-19 olukorraga ootamatult muutuda,“ lisas Omniva juhatuse liige.

Õues on nakatumise risk madalam ja seega on väljas asuv kontaktivaba pakiautomaat hetkel eelistatuim kanal saadetiste vastu võtmiseks ja teele panemiseks. Omniva kõik automaadid asuvad värskes õhus, pakiautomaatide puutetundlikke ekraane puhastataks regulaarselt ja automaati saab kasutada ka kinnastega. Kauba eest tasumisel on kõikides automaatides võimalik kasutada viipemakset.