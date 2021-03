Aianduskeskus Hortes on piirangute kiuste välja töötanud mitu lahendust, et inimesed enda kaubad siiski kätte saaksid. Seeläbi saab igaüks saab valida, mis kõige mugavam on. Kauplus on avanud enda e-poe ja tellimuse esitamisel saab valida, kas ostja soovib kauba kätte saada kulleriga, tellida pakiautomaati või otsustab ise järele minna.

Gardest aianduskeskuse juhataja Kristjan Kalgan leiab, et kuigi e-poe lahendus on ka neil, ei ole see aianduskaupade ostmiseks kõige mugavam. “Eriti taimede suhtes, mida tahaks oma käega valida ja vaadata.”