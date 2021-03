Eesti ettevõte kavatseb aasta lõpuks tänavatele tuua kaugelt juhitava auto

„Lainehari on peaaegu käes, sellel sõita saab olema tormiline ja äge," iseloomustab ELMO Rendi uue tehnoloogia ja turgude ettevalmistamise juht Enn Laansoo jr praegust olukorda. Ettevõte valmistub välja tooma uudset lahendust, mis nende sõnul peaks muutma inimeste suhtumist isikliku auto soetamisse.

Autojagamisel on Laansoo sõnul potentsiaali rohkemaks kui selleks, mis on viimastel aastatel toimunud taksodega ning Bolti või Uberi põhiteenusega. Mis loogika siin peitub? „Taksosõit on hetkel nii mugav, et vajutad nuppu ja auto on viie minutiga kohal. Aga pikemateks sõitudeks on taksosõit jällegi liiga kallis. Meie tegeleme sellega, et klient loobuks ka isiklikust autost, millega tehakse üle 80% sõitudest." Kui autot jagada on sama lihtne kui taksot tellida, on eesmärk saavutatud.