Ametiühingud: vaktsineerimisele järgnev päev võiks olla tööst vabastatud

Ametiühingute juhi Peep Petersoni sõnul on koroonakriisist üle saamiseks, vajalik võimalikult paljude inimeste vaktsineerimine, mis omakorda tähendab, et suurenema peab vaktsineerimisega nõustuvate inimeste hulk.

„Igal vaktsiinil võivad olla kõrvalnähud ja inimestel avalduvad need erinevalt,“ sõnas Peterson lisades, et praeguste vaktsiinide saajad on kehva enesetunnet sagedamini kurtnud just vaktsineerimisele järgneval päeval ning paljud töötajad kaotaksid vaktsineerimishirmu ja läheksid end vaktsineerima, kui vaktsineerimisele järgnev tööpäev oleks vaba päev.