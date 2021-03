Eesti suurimad ülikoolid ja teaduspargid panid seljad kokku, et toetada teaduse siiret ettevõtlusesse

Esiteks soovivad investorid, et investeering võimalikult kiiresti kasumit teenima hakkaks. Teadmismahukad ettevõtted vajavad aga turule sisenemiseks pikemat ettevalmistusperioodi ning jõuavad kasumi teenimiseni teistest iduettevõtetest hiljem. Teiseks investeeritakse enamasti äridesse, mida hästi mõistetakse ja milles omatakse kogemust. Teadmismahukatesse ettevõtetesse investeerimise kogemust on Eestis aga vähe.

“Teadmismahukatel ettevõtetel on suur potentsiaal lahendada globaalseid probleeme ja seetõttu on hädavajalik juurpõhjustega tegeleda. Koostöös loodav platvorm aitab teadmismahukatel tiimidel oma lahenduse sisu ja selle äriline potentsiaal arusaadavaks teha, õigete kontaktideni jõuda ja raha kaasata," selgitas Orav.

“Tartu Ülikool on seadnud endale eesmärgiks aidata aktiivselt kaasa Eesti majanduse lisandväärtuse tõstmisel. Me näeme, et teadmismahukad ettevõtted on need, kes sellesse kõige efektiivsemalt saavad panustada,” kommenteeris TÜ missiooni arendusprorektor Erik Puura.