Zoomi asutaja kinkis pea poole oma firma aktsiatest tundmata isikutele

Kauplemisfirma Oanda analüütik Edward Moya avaldas BBC-le, et Yuani otsus aktsiad heldelt laiali jagada paneb paljud kulmu kergitama. Kuna Zoomi asutaja Yuan on abielus ning tal on kolme last, on tema varade jagunemise üle ennatlik spekuleerida, lisab Moya. Kingitud 18 miljonit aktsiat moodustavad umbes 40% Yuani firma osalusest.

Tänu koroonapandeemiale, mil Zoomi platvorm muutus väga populaarseks, on nii firma kui ka selle asutajate vara väärtus märkimisväärselt kasvanud. Videokõnede platvormi aktsiate väärtus on viimase aasta jooksul ligi kolmekordistunud. Firma turuhind on kerkinud pea 100 miljardi dollarini. Zoom ootab sellelt aastalt 40%-st ehk ligi 3,7 miljardi dollari suurust käibe tõusu.

NY Times valis Eric Yuani 2020. aastal aasta ettevõtjaks. Samuti valis ajakiri mehe eelmise aasta saja mõjukaima persooni hulka. Yuan on öelnud, et isegi kui piirangud kaovad ning vaktsineerimine on kõigele kättesaadav, jääb kodus töötamine normaalsuseks.