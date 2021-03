Eesti pakendiidu sai Pipedrive'i asutajatelt kena rahasüsti

Selles investeerimisringis on ettevõtte rahastajateks muuhulgas ka Pipedrive asutajad Martin Henk , Martin Tajur ja Ragnar Sass , aga ka Andrus Purde , Lev Dolgatsjov jt. Eelnevalt on ettevõte kaasanud keskkonnainvesteeringute keskuse ja ingelinvestorite vahendeid suurusjärgus 100 000 eurot, et arendada välja esimesed tooteprototüübid.

Need on nüüdseks valmis ning järgmise etapina toimub no päris turuvalmis masina arendus ja masstootmiseks ettevalmistus. 2018. aasta märtsis tegevust alustanud Cuploop arendab uue põlvkonna tagastusautomaate, mida on lihtne paigaldada ja kasutada ning millega tuleb kaasa tarkvaralahendus, mis annab kaupmehele laoseisust ja pakendite liikumisest kiire ülevaate.