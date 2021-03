Kaupmeeste liit: avalik kokkulepe tõstis maskide kandmise kauplustes ligi 95 protsendini

Üle Eesti on kaupmeeste liidu eneseregulatsiooniga liitunud poodides maskikandjaid ca 95% külastajatest. Kuna enamikes kaubanduskeskustes suletakse 11. märtsist peaaegu kõik poed ning suurtes ehitus- ja aianduspoodides ning muudes suurtes kauplustes lubatakse vaid drive-in müüki, kohandavad kaupmehed kokkulepet, mis puudutab maski kandmise nõude järelevalvet, et viia see vastavusse uuenenud oludega.