Tarbijakaitseseaduse muudatused suurendavad inimeste kindlustunnet veebis ostlemisel

„Veebipõhine kaubandus on viimastel aastatel olnud väga suures kasvutrendis ning tarbijal on üha laiemad võimalused vajalike toodete või teenuste ostmiseks ja pakkumiste otsimiseks erinevate veebipõhiste otsinguvõimaluste abil,“ rääkis minister Andres Sutt, kelle sõnul on e-kaubandus eriti tänaste koroonapiirangute valguses üheks peamiseks viisiks, kuidas säilitada kaubandussektori käive ja hoida kaup liikumas.