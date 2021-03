EDETABEL | Rahvusvaheline uuring: Eesti on talentide silmis Baltikumi ihaldusväärseim sihtriik

CVKeskus.ee turundusjuht Henry Auväärt märkis uuringu tulemusi kommenteerides, et valmisolek minna tööle välisriiki on olnud langustrendis juba 2014. aastast. Lisaks on tervisekriis veel enamgi vähendanud valmisolekut töö nimel kolida. Auväärt lisab, et uuringu tulemuste põhjal on Skandinaavia riigid Eestist lausa kolm korda eelistatumad. Eesti asub eelistatuse pingereas 79. kohal, Soome ja Rootsi leiame aga vastavalt 22. ja 17. kohalt.