Restoranid on kinni. Kuidas plaanivad neid aidata toidukullerid?

Bolt Food meeskond töötab PR juhi Marilin Nooremi sõnul iga päev selle nimel, et tuua partneritele juurde uusi kliente. "Selleks, et restoranidele võimalikult palju tellimusi tagada, plaanime investeerida mitmetesse klientidele suunatud sooduskampaaniatesse. Soodustused rakenduvad toidu kohaleveole ning menüüdele. Näiteks Tallinnas on rohkem kui sajal toidukohal soodustused toidu kohaleveole," kirjeldas ta.

Ka Wolt lubas omalt poolt teha kõik, et oma partnereid toetada. "Usume, et saame oma partneritele olla kõige kasulikumad nii, et toome neile lisamüüki. Langetasime juba jaanuaris kõikides Eesti linnades oma kohaletoomise tasusid, et muuta teenus kättesaadavamaks ja et julgustada inimesi toetama oma lemmik toidukohti. Ka neid, mis asuvad neist kaugemal. Kohaletoomise tasu on täna 1.90-2.90 eurot," lisas Wolti Baltikumi ärijuht Simon Runzheimer.

Woltil on lisaks sooduskampaaniatele teisigi plaane. Ettevõte kavatseb jätkuvalt investeerida ka turundusse, et tuua toidukohtadele rohkem tellimusi. "Katsetame hetkel osade restoranidega tasuta kojuvedu, et paremini mõista, millist mõju see avaldab. See kõik on jätk toetusmeetmetele, millega alustasime eelmisel aastal," kirjeldas restoranide toetamist Runzheimer.