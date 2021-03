FOTOD | Cleveron tuli välja erapakiautomaadiga, mida saab nii osta kui ka rentida

Cleveron on erapakiautomaati Cleveron 201 testinud Viljandis ja Harjumaal ligi kolm aastat kui tulevikuvisiooni, kuid koroona tulek suurendas huvi isikliku pakikapi vastu hüppeliselt. Kui eriolukorras toodi erilahendusena turule spetsiaalselt väikeettevõtetele mõeldud pakiautomaat , siis jätkus töö ka eraisikute kapi juures.

„Meie prototüüplahendust on kasutanud kokku ligi 500 klienti ja koos nendega oleme saanud teenust täiuslikumaks arendada,“ selgitas Cleveroni avatud võrgu juht Arti Kütt. „Alates tänasest pakume uut, taskukohase hinnaga erapakiautomaadi teenust kõikidele era- ja ridaelamu elanikele üle Eesti,“ märkis ta.

Erapakiautomaati on võimalik paigaldada ka kortermaja ette, kuid takistuseks võib olla ruumipuudus. Kui aga väiksemate korterelamute elanikud leiavad pakiautomaadile sobiva koha, saab neid kõrvuti paigaldada täpselt nii palju kui vaja. „Hetkel teeme ettevalmistusi, et välja tulla spetsiaalselt kortermajadele loodud lahendusega,“ avas Kütt tulevikuplaane.

Erapakiautomaat mahutab 160 liitrit ehk kokku umbes neli kilekotitäit kaupa. Sellest pool on termotsoon, mis hoiab vastavalt vajadusele kas jahedust või soojust, ja teine pool mõeldud pakkidele, mis ei ole temperatuuritundlikud.

„Kui 20-kraadises soojuses saab külma toitu kastis hoiustada umbes 3,5 tundi, siis praeguse kliimaga ehk umbes 5-kraadise välistemperatuuri juures säilib kaup termokastis umbes kümme tundi. Samuti püsib kulleriga toodud lõunasöök kapis tunduvalt kauem soojana,“ ütles Kütt. Väljapoole termokasti on võimalik jätta pakke, mille puhul temperatuuri hoidmine vajalik ei ole. Lisaks on veel eraldi postkastiala kirjade ja ajalehtede jaoks.

Cleveroni avatud võrgu partnerite nimekiri on juba praegu ulatuslik, kuid see laieneb veelgi. Hetkel tarnivad erapakiautomaati pakke DHL, DPD, Itella ja toidukaupu e-Selver, eCoop, Toidukas ning vastavalt tarnepiirkonnale ka sisustuspood ON24.

Lähinädalate jooksul on tarnijatevõrgustikuga liitumas ka Prisma, Rimi, Barbora ja Venipak. Cleveroni erapakiautomaati võib paigaldada kõikjale Eestis ning see on valmis pakke vastu võtma igal pool. Pakkide kohale toomine sõltub kullerteenuse osutamise piirkonnast. Eraisik saab rentida pakikapi 9,90 euro eest kuus.