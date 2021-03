Töötukassat ootab suur rahasüst. Lisaeelarve vahenditest 125-175 miljonit peaks minema palgatoetuse katteks

Meeldetuletuseks olgu märgitud, et seni on räägitud töötukassa reservide, mis jäävad suurusjärku 38-39 miljonit eurot, kasutamisest märtsikuiseks palgatoetuseks, mille tingimused on juba tänaseks otsustatud. See tähendaks, et valitsus peaks leidma töötukassale selle toetuse maksmiseks aprillis ja mais muudest vahenditest lisaks veel 87-137 miljonit eurot. Pentus-Rosimannuse sõnul esialgu arvestatud, et sellest rahast oleks võimalik riigieelarvest katta kuni kolme kuu palgatoetus.