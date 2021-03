Töötukassat ootab suur rahasüst. Lisaeelarve vahenditest veerand peaks kolmekuulise palgatoetuse katteks minema

„Kuigi lisaeelarve arutelud alles käivad ja detailidest on natuke vara rääkida, siis arusaadavalt on huvi lisaeelarve koostamise vastu olnud suur, seetõttu annan ka sellest faasist, kus me praegu oleme, teile kõigile ülevaate,” rääkis rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus täna valitsuse pressikonverentsil.

Minister märkis, et selleks, et majandus tänaseks kehtestatud piirangutega toime tuleks ja töökohad säiliksid, et Eesti tervishoiusüsteem, mis tegutseb praegu võimete piiril, vastu peaks, on valitsus asunud kavandama kriisileevenduspaketti.

Lisaeelarve mahuks 500-700 miljonit eurot

„See lisaeelarve, mis koos kriisileevenduspaketiga tuleb, saab tõesti sisaldama kriisileevendusega seotud kulusid, mis toetaksid majandust kriisist taastumisel,” sõnas Pentus-Rosimannus. Praeguste plaanide kohaselt jääks lisaeelarve vahemikku 500-700 miljonit eurot. Sellest pool läheks tervishoiu- ja sotsiaalvaldkonda. Sellest omakorda pool ehk suurusjärgus 125-175 miljonit eurot läheks palgatoetuste maksmiseks.

Meeldetuletuseks olgu märgitud, et seni on räägitud töötukassa reservide, mis jäävad suurusjärku 38-39 miljonit eurot, kasutamisest märtsikuiseks palgatoetuseks. See tähendaks, et valitsus peaks leidma töötukassale selle toetuse maksmiseks muudest vahenditest 87-137 miljonit eurot. Pentus-Rosimannuse sõnul on hetkel need arvestused tehtud nii, et sellest rahast oleks võimalik riigieelarvest katta kuni kolme kuu palgatoetus.

Ehk lisaks märtsile võib lisanduda vajadus toetada tööandjaid ka aprilli ja maikuu töötasude maksmisel. „Arusaadavalt on viirusega seotud arengud olnud kogu aasta jooksul sellised, et praegu ei riski keegi täpsema prognoosiga, mis meid ootab ees,” sõnas rahandusminister. Tema hinnangul on mõistlik luua puhver, mis võimaldaks riigil olla tulevikuks valmis.