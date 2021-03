Läbirääkimised ummikus. Liit arvab, et järsk hinnatõus on turgu valitseva riigiettevõtte poolt kuritegelik

Eesti Post teenis 2020. aastal kõigi aegade suurima kasumi, milleks oli 9,6 miljonit eurot. Sellele vaatamata planeeritakse aastatel 2021-2024 enam kui kahekordistada perioodika kojukandetariife. 1. jaanuarist 2021 lisandus keskmiselt 8,7%, siis igal järgmisel aastal juba 24-35%. Sellise hinnatõusuga soovib Eesti Post lisada oma aastatulule 2,3 miljonit eurot.

Meedialiidu hinnangul on niivõrd järsk hinnatõus turgu valitseva riigiettevõtte poolt kuritegelik ja ka majanduslikult põhjendamatu. See põhjustab ajalehtede tellijaskonna kiire vähenemise ja Eesti Posti poolt loodetud lisatulu asemel hakkab tulu hoopis vähenema. Maapiirkondade kandevõrgu ülalpidamine kirjakandeks muutub riigi jaoks tänasest kulukamaks, sest siiani on kulu jagatud solidaarselt ajalehekirjastajatega.

Meedialiidu hinnangul hakkaks lähiaastatel kiirelt vähenema ka inimeste informeeritus ja ühiskonda kaasatus, eriti Tallinnast väljaspool maapiirkondades, kus paberleht on siiani kõige olulisem infokanal. Siiani on Meedialiit ja ajalehekirjastajad olnud Eesti riigiga ühel meelel, et inimesi tuleb kohelda võrdselt, sõltumata sellest, kas nad elavad Tallinnas või väljaspool. Lähiaastatel see lõppeks.

Tülikas lisakohustus

Siiani on Eest Post olnud kasumlik terviklik ettevõtte, mille kolm ärisuunda (kirjakanne, perioodika kojukanne ja postipakkide kohaletoimetamine) on kasutanud ühtseid äristruktuure, ka ühtset maapiirkondade kandevõrku. Täna üritatakse tõestada, et üha kasumlikum pakiäri on midagi täiesti iseseisvat ning kirjakanne ja perioodika kojukanne on Eesti Postile vaid tülikas lisakohustus.

Meedialiit ütleb, et tegelikkus on teistpidine ja seda tuleks hinnata pikemal ajajoonel. Tänast pakiäri ei oleks kui kirjakanne ja perioodika kojukanne ei oleks aastaid üleval pidanud Eesti Posti kõiki piirkondi katvat kojukandevõrku, millele järk-järgult rajati tänaseks kasumlikuks kasvanud pakiäri.