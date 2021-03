Andres Sutt vahetab KredExi nõukogus pooled liikmed välja

„Kolme uue liikme puhul on tegemist oma eriala tippudega, kellel on pikaaegne rahvusvaheline juhtimiskogemus pangandusest, audiitortegevusest ning ettevõtlus- ja õigusvaldkonnast. Helo, Veiko ja Maidu liitumine tugevdab KredExi strateegilist juhtimist ja aitab KredExil toetada ettevõtete rahastamist nii koroonaviiruse kriisi ajal kui kriisist väljumisel,“ ütles Sutt.

Helo Meigas on SA Poliitikauuringute Keskus Praxis nõukogu liige. Varasemalt on ta töötanud Swedbank Group’is riskijuhina ja tresoori juhina, Eesti Panga asepresidendina ja Tallinna Börsi tegevjuhina.

Veiko Hintsov on vandeaudiitor alates aastast 1995 ning alates 2008. aastast Audiitorkogu juhatuse liige. Varasemalt töötas ta 23 aastat finantsteenuste ettevõttes Deloitte Eesti, olles sellest 12 aastat ettevõtte juht.

Mait Palts on Eesti Kaubandus-Tööstuskoja peadirektor alates 2011. aastast. Palts on Kaubandus-Tööstuskoda juhtinud ka peadirektori kohusetäitjana, enne seda on ta samas organisatsioonis töötanud poliitikakujundamise ja õigusosakonna juhataja ning juristina.