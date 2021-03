Kurgirattad silmadele ja rullmassaaž taignarulliga: Tartu pereettevõte reageeris rangetele piirangutele eluterve huumoriga

Silver Urbas lisas, et postituse eesmärk oli tasakaalustada negatiivseid sõnumeid, mida tänane kriisiolukord niigi ühiskonnas igapäevaselt üles kütab. „Et oleks ka midagi humoorikat ja positiivset, võib-olla natuke irooniatki – ma usun, et inimeste huumorisoon vaatamata kõigele ei ole veel kadunud,” märkis ta. Seni ongi kohvik palju positiivset tagasisidet saanud selle postituse peale.

„Mu abikaasa Silver on lihtsalt sellise hea huumorimeelega – kuna ta on otsustanud, et aitab sellest virisemisest ja hädaldamisest, siis ta rõõmustab meie püsikliente vahest selliste tervitustega –, et me oleme elus, hoiame ikka ukse lahti ja teeme oma parima, et ellu jääda. Me oleme pereettevõte ja oleme juba ühe laine üle elanud,” rääkis Birjo Urbas. Sellise humoorika postituse idee tekkis ta abikaasal eile kohvikus olles.

Kohviku pererahvas, Birjo ja Silver Urbas selgitasid, et kuna praegu on väga palju negatiivseid uudiseid, otsustasid nad tänasest kehtima hakanud rangetele piirangutele vastukaaluks huumoriga reageerida. Seni pole keegi veel arvanud ka, et nad tõepähe neid teenuseid pakuvad.

Üle kümne aasta Tartus tegutsenud pereettevõtte Anna Edasi tegi täna kehtima hakanud piirangute puhul – mille tagajärjel on söögikohtadel lubatud toitu ainult kaasa müüa – sotsiaalmeedias postituse, kus ühelt poolt teatas, mis kellaaegadel nende juures süüa kaasa saab osta, teisalt aga teatas, et kuna ilusalongid saavad olla avatud, siis otsustas kohvik hakata pakkuma ilu- ja heaoluteenuseid.

Kuigi ka kohvik Anna Edasi kaotas aasta kokkuvõttes eelmisel aastal ca kolmandiku käibest, loodavad nad kriisist jätkuvalt tegutsedes välja tulla. Töötajaid on nad siiski kriisi tõttu paari inimese võrra pidanud vähendama. „Suvel saime järje peale ja nüüd lihtsalt üritame ellu jääda. Loodame, et see suvi tuleb samasugune,” sõnas Silver Urbas. Täna on kohviku palgal kolm inimest. „Ütleme nii, et teeme lihtsalt ise rohkem,” seletas kohviku omanik.

Urbase sõnul ei ole kaasamüük tavaliselt väga populaarne olnud, kuna seni pole ettevõte sellele palju rõhku pannud. Seda juba seetõttu, et toidu kvaliteet võib kulleriga kohale toimetades kannatada saada. „Aga läbi e-poe me müüsime juba eelmise laine ajal. Siis see küll toimis. Kliente on küll vähem, aga nad ostavad rohkem – leibasid, saiasid, mune, kooke võetakse rohkem korraga, tullakse purgiga suppi ostma,” rääkis kohvikupidaja.

Alustasid tegevust eelmise kriisi ajal

Ta ise loodab, et ka järgmised paar kuud suudavad nad üle elada. „Eks vaktsineerimine aitab ja inimesed on rohkem kohanenud. Loodame ikkagi, et olukord paraneb ja usun, et suvi toob siiski mõningase leevenduse,” lausus Urbas.

Ta meenutab, et ka 2009. aastal, mil kohvik Anna Edasi tegevust alustas, oli suur majanduskriis. „See koroona nüüd küll ei ole põhjus, et oma äri kinni panna. Kui nii võtta, siis tegelikult on see kriis kõigest aasta kestnud ja suveperiood oli väga mõistlik. Me tegelikult elame hästi, üldiselt on inimestel toit laual ja näe, isegi maniküüris saab käia,” muigas Urbas.