TULETAME MEELDE | Mis täpselt on need hädavajalikud poed ja teenused, mis nüüd võivad lahti olla?

Kaubanduskeskuse üldkasutatavad ruumid (koridorid jmt), mille kaudu on ligipääs näiteks toidupoodi, on jätkuvalt avatud. Samuti peab olema tagatud juurdepääs kaubanduskeskuse üldalal asuva teenusepakkuja juurde ja pakiautomaatideni.

Väliturgudele piirangud ei laiene. Väliturg on ka selline, kus on katus kohal. Siseruumides (nt väikesed suletud majakesed turul) on lubatud ainult toidu müük. Õues avatud lettides on lubatud ka muude asjade müük.