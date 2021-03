Prints Harry ja Meghan: kust tuleb hertsogipaari sissetulek?

Sussexi hertsog ja hertsoginna andsid eelmise aasta jaanuaris teada, et nad tahavad loobuda kuninglikest kohustustest ning asuda töötama enda finantsilise iseseisvuse saavutamise nimel, kirjutab BBC.

Kuigi selle põhjal järeldati, et Harry saab mõnda aega jätkuvalt raha oma isalt, prints Charles’ilt – ning avalike andmete kohaselt sai Sussexi hertsogipaar kuni 2020. aasta märtsini Cornwalli hertsogilt 5,6 miljonit naela –, kinnitas Harry Oprah Winfreyle antud intervjuus, et kuninglik pere on lõpetanud nende igasuguse rahalise toetuse.

Pole päris selge, kas ta viitas sellele rahale, mis ta varasemalt sai oma isalt Cornwalli hertsogilt või maksumaksja taskust tulevale suverrääni toetusele või mõlemale. Tema viimase aasta majandusaruannet ei ole siiani avalikustatud ning tema büroo keeldus seda ka kommenteerimast.

Kas Sussexi herstog ja hertsoginna on jõukad?

Jah, mõlemal – nii hertsogil kui hertsoginnal – on kogunenud üsna arvestatav hulk isiklikku vara. Prints William ja prints Harry said päranduseks 13 miljonit naela, mis neile jättis nende ema, printsess Diana.

Rääkides USA-sse kolimisest, märkis Harry Oprah’le antud intervjuus, et „mul on see raha, mis ema mulle jättis, ilma selleta ei oleks me saanud seda teha”.

BBC korrespondendi Nick Witchelli sõnul peaks Harryle veel kuuluma miljonitesse naeladesse küündiv varandus, mis talle jättis tema vanavanaema, kuninganna Elisabethi ema.

Sussexi hertsoginna Meghan teenis iga sarja „Pintsaklipslased” episoodi eest 38 300 naela. Lisaks pidas ta elustiiliblogi ja disainis endanimelise rõivakollektsiooni ühele Kanada rõivabrändile.

Mis teisi sissetulekuallikaid neil on?

Kuna Harry ja Meghan ei ole enam ametlikult kuningapere liikmed, on neil vabadus teenida ise enda sissetulek. Hertsogipaarile näiteks ei makstud intervjuu eest, mis nad Oprah’le andsid, küll aga on neil pärast USA-sse kolimist sõlmitud lepingud voogedastuskeskkondadega Netflix ja Spotify. Väidetavalt on need lepingud miljoneid väärt.