VIDEO | Elutööpreemia saanud Enn Veskimägi: valitsus küll kuulab ettevõtjaid, kuid alati ei võta kuulda

„Tänu oma ühiskondlikele kohustustele tunnetan kõiki probleeme, millega ettevõtjad kokku puutuvad,“ rääkis elutööpreemia saanud Veskimägi. „Tihti näeme seda, et valitsus küll kuulab ettevõtjaid, aga kuulda ei võta. On teemasid, mis vältavad aastaid, kuniks need lõpuks valitsuse töölauale jõuavad. Tunne on siis küll hea, aga kõik see aeg, mis on kulunud enda kuuldavaks tegemisele, on ettevõtja jaoks kaotatud aeg,“ lisas ta.

Kuigi täna Veskimägi enam ettevõtte igapäevase juhtimisega ei tegele, kuid on Standardis toimuvaga hästi kursis. Veskimägi on veel tegev tööandjate keskliidus, kaubandus-tööstuskojas ning mööblitootjate liidus. Standardist rääkides lausub Veskimägi, et ettevõte oli pärast erastamist väga nadis seisus. „Seitsme-kaheksa aasta jooksul pärast erastamist oli mööbel viimane asi, mida osteti. Standard, mis asutati 1944. aastal, on tänaseks aga tuntud ja konkurentsivõimeline firma!“ rõhutas ta.

Edu tagab järjepidevus

Veskimägi arvab, et heaks juhiks ei saa õppida, vaid selleks peavad olema sobivad geenid. „Heaks juhiks olemine nõuab väga suurt elukogemust – tipp saavutataksegi tänu kogemustele. Edukus aga sünnib konkurentsist. Ettevõtja edu tagab järjepidevus, tohutu tahtmine edasi liikuda, samuti õnnestumise ja õnne kokkusattumus. Kõige tähtsam on ikkagi pere, lapsed, kodu ja siis alles töö,“ lisab ta.

Aasta ettevõtja konkurssi läbiviiva Ernst & Youngi partner Ranno Tingas sõnas, et Enn Veskimägi puhul on tegemist erakordse inimese ja ettevõtjaga, kes on aastakümnete jooksul üles ehitanud Eesti mööblitööstuse silmapaistvaima ettevõtte. Rääkimata sellest, et Standardit teab Eestis igaüks, sisustab Standardi mööbel paljusid kodusid ja kontoreid üle maailma.