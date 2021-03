Jumalikud suvepäevad ilma ise näppugi liigutamata

Ruumi veel on! Just praegu ongi kõige õigem hetk oma päringud teele panna. Veel on aega tegeleda sinu kõige spetsiifilisemate soovidega või kõige konkreetsemate nägemustega. Kuid väga kaua aega enam venitada ei saa. Suvi ja suvepäevade aeg läheneb suurel kiirusel. Kui nüüd korraks hinnastamisest rääkida, siis loomulikult ühest hinda pole. Sõltub see ju sinu seltskonna suurusest või söögi-joogisoovidest. Kindel on aga see, et välismaiste seiklustega võrdväärse elamuse saad kätte siinsamas Eestis. Ja päris kindlasti mitte sellise hinnaga, mis maksaksid näiteks kogu oma kollektiivi Itaaliasse või Kreekasse lennutamise eest.