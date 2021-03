Pakiveomaht kasvab, kuid ettevõtte sõnul tarneraskusi ei teki

„Alates esmaspäevast, 8. märtsist on Smartposti pakiveomaht järk-järgult tõusnud, mis on märk sellest, et inimesed valmistusid aegsasti kaubanduse sulgemiseks ning proovivad võimalusel kõik oma vajalikud sisseostud teha e-kaubanduses,“ sõnas Itella Estonia OÜ pakiveo äriüksuse juht Rauno Parras. Ta usub, et pakiveomaht lähinädalatel tõuseb jõudsalt, sest koroonapandeemia ajal on Eesti elanike e-poodides ostlemine märkimisväärselt kasvanud.