Kodumaine jäätisetootja tegi koroona-aastale vaatamata oma ajaloo parima tulemuse

Eelmine aasta oli koroonapandeemiast hoolimata La Muu jaoks senise tegutsemisaja edukaim. Lõpule viidi Suomen Jäätelö omandamine ning uuendati La Muu Telliskivi Loomelinnakus asuvat tootmist, kus juunis alustas tööd uus tootmisliin, millesse investeeriti Funderbeami kampaania käigus kogutud 599 000 eurot. Ettevõte suutis muutunud oludega kiiresti kohaneda ning asendada piirangute tõttu kannatanud kohvikuäri edukalt e-poega.

Üks mulluseid olulisi muutuseid La Muu jaoks oli tegevjuhi vahetus. Ettevõtte senine tegevjuht ja asutaja Rasmus Rask suundus nõukogusse ning La Muu etteotsa asus septembris Martin Karolin, kellel on pikaajaline kogemus toiduainete ja esmatarbekaupade edasimüügis.

Palju panustas Soome ettevõte

Karolini sõnul on tema esimene pool aastat La Muus olnud väga põnev ja kiire aeg. “Meie head aastatulemused on selgelt seotud Suomen Jäätelö omandamise ja uue tootmisliini käivitamisega,” rääkis Karolin. “Näiteks uuelt tootmisliinilt tulnud vahvlikoonused haarasid vaid poole aastaga kaks protsenti vastava segmendi Eesti jäätiseturust,” märkis ta.

Tänavu näeb ettevõte kasvu jätkumist. Karolini sõnul jõuavad La Muu tooted müügile Soomes Kesko ketis ning ambitsioonikad plaanid on ka Suomen Jäätelö brändiga. “Müüme Suomen Jäätelö tooteid Eestis juba mõnda aega ja meie kliendid on uut jäätist väga kiitnud. Samuti on hea meel, et La Muu on Soomes oma toodetega murdnud suurde Kesko jaeketti,” ütles Karolin.

La Muu on viimasel ajal kõvasti panustanud tootearendusse ning lähikuudel jõuab Eestis ja Soomes müügile täiesti uus toode, nn sandwich, kus jäätis on kahe küpsise vahel. Lisaks kaasajastab ettevõte oma koonuste disaini ja lisab sinna perekonda kaks maitset. Samuti on eraldi fookusesse võetud vegan-tooted, mille osakaal lähiajal ettevõtte sortimendis veelgi kasvab.

Nišitootja on suureks kasvanud