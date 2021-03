Aasta eriolukorra väljakuulutamisest. Ettevõtete varud on otsakorral ja eraisikute maksehäired on hüppeliselt kasvanud

Täpselt aasta aega tagasi, 12. märtsil 2020 Eesti valitsuse poolt väljakuulutatud eriolukord seoses koroonaviiruse levikuga mõjutas maksehäirete andmete põhjal kõige raskemalt turismi- ja majutussektorit, kus maksehäirete hulk on eelmise aasta algusega võrreldes kasvanud 37%. Kuid Eesti ettevõtluses tervikuna on uute maksehäirete registreerimine aastaga isegi viiendiku võrra vähenenud.

„Eeldatavasti võib maksehäirete vähenemise taga näha kriisiaja mõju ettevõtete riskiisule ehk otsuseid tehakse kaalutletumalt. Eelmise kevade kriisi kõige suurem mõju ilmnes kolmandas kvartalis, kus kvartali jooksul suurenes aktiivsete maksehäirete arv rohkem kui tuhande võrra, kuid tänaseks on olukord taastunud," kirjeldas Creditinfo Eesti tootearenduse juht Jaanus Leemets.

Eraisikute maksekäitumisele avaldas kriis mõju hilinemisega, milles oli oluline roll nii töötasuhüvitistel kui ka pankade ulatuslikel maksepuhkustel. 2020. aasta kolmandas kvartalis tõusis maksehäirete registreerimine siiski hüppeliselt, 26% võrra. Eelmise aasta lõpus ja selle aasta alguses olukord taas stabiliseerus ja jõudis kriisieelse ajaga sarnasele tasemele.

Tulevik on tume

Jaanus Leemets ütleb, et nad on positiivselt üllatunud, et maksehäirete arv on vähenenud. Seega eelmine aasta ei ole kokkuvõttes tekitanud võlgnevusi juurde vaid need on vähenenud.

Järeldus on see, et kindlasti on siin taga majanduse jahtumine teatud valdkondades. Mingit äri tehaksegi vähem. Arvame ja eeldame, et on ka tavapärane kriisimõju. Kriiside käigus alati muututakse kaalutletumaks. Otsuseid tehakse suurema analüüsi ja mõtlemise pealt," ütles Leemets meediale korraldatud ülevaates.

Tegevusalade lõikes oli palju üles-alla liikumisi. Üllatavam oli kinnisvarategevuste maksehäirete kasv, sest tehingute arvule kriis väga ei mõjunud. "Kui vaadata pikka ajalugu ja eelnevate kriiside kogemust, siis näeme seda, et kinnisvara on üks neist sektoritest, mille mõjud tulevad viivitusega, aga siis ka tugevalt," tõdes Leemets.