FOTOD ja VIDEO | Aasta ettevõtjaks valitud Iglucrafti asutaja: ma olen arvanud, et meil on pisike butiik, millel on, jah, tugev missioon

Tulevikuplaanidest rääkides nendib Kallas, et neid on erinevaid. „Kindlasti tahame kasvada. Tahame jõuda Euroopa turul 500 tooteni aastas. Oleme mõlgutanud mõtteid eraldi tootmisüksuse avamise üle USAs. Sisenesime ka ise teenusepakkuja turule ning hakkasime oma tooteid välja rentima: esimene iglupark avatakse Noblessneris maikuus. Samuti hakkasime välja arendama eraldi oma e-kaubanduse suunda,“ lausus ta.

Kallas lisas, et on väga õnnelik Iglucrafti jõudmise üle maailmakaardile. „See näitab, et meie meeste kätetööd ning siinset disaini hinnatakse kõrgelt. Ja kui mõni staar on soetanud endale Iglucrafti maja, teeb see meeskonna eriti uhkeks oma oskuste üle,“ tõdes ta. Teadupärast on nende staaride hulgas näiteks Briti vutiäss David Beckham ja režissöör Guy Richie.

Tema sõnul on nad hästi uhked nii oma kaubamärgi kui ka selle loo üle. „Arvame siiralt, et elus tulebki võtta aega iseendale, kasvõi sauna ukse ees istudes, ning asjad lähevad paremaks. Oleme kõikidele tootmisinimestele teinud koolitusi, et jagataks sarnaseid väärtusi. Väga raske on tegutseda nii, kui klient mõtleb üht, turundus teist ning tootmine omakorda hoopis midagi muud. Meeskond peab olema ühtne.“ põhjendas Iglucrafti asutaja.

Iglucrafti asutaja sõnul teevad nad ettevõttes kõik algusest lõpuni ise, ka oma klientidega suhtlevad nad otse. „Alguses tundus meile, et kõige parem on klassikaline ärimudel ehk jätta müügitöö edasimüüjatele, kuid see ei töötanud. Saime aru, et kõige kindlam on otsida ise kliendid – oma brändi oskame kõige paremini müüa me ise,“ märkis Kallas.

„Ma arvan, et unistada tasub ikkagi väga suurelt ja rajada teed nende unistusteni – probleemide asemel peab nägema väljakutseid ning lahendusi. Ka ei tohi karta küsida nõu targematelt. Sageli ettevõtlusega alustavad inimesed kardavad, et keegi varastab nende idee ära ning seetõttu ei juleta abi küsida. Minu kogemus aga näitab, et seda tarkust ja abi tuli teistelt ikka väga palju, olen neile inimestele tänulik,“ rääkis Kallas.

„Kui Iglucraft 2014. aastal sai loodud, siis meil polnud suuri maailma vallutamise plaane – hakkasime vaikselt nokitsema ja edasi liikuma,“ kirjeldas Priit Kallas ettevõtte algusaegu. Esimene siht oli Eesti ja mõeldi, et kui oleme Eestis edukad, siis miks ei võiks see minna ka mujal nii.

Ernst & Youngi aasta ettevõtja konkursi žüriisse kuulunud Eften Capitali tegevjuht Viljar Arakas sõnas, et Iglucrafti majakeste-saunade unikaalsus ning ainulaadne disain vaimustab inimesi üle maailma, mis on Eesti mainele hindamatu võit. „Priit on teinud midagi väga lihtsat, väga ilusat, väga eestimaist, väga omapärast ja seda kõike väga väljaspool Tallinna. Priit on teinud Eestit suuremaks ja tuntumaks,“ sõnas ta.

Ernst & Youngi partneri Olesja Abramova sõnul iseloomustab Iglucrafti loomingut ning toodangut nii-öelda kastist välja mõtlemine,“ lausus. „Edukaks ettevõtjaks saab siis, kui sa julged võtta riske, mõelda teistmoodi – tuleb leida see miski, millega eristuda oma valdkonna tegijatest. Samuti on hea ning edukas ettevõtja suurepärane suhtleja, kontaktide looja ja mis peamine, ta oskab oma meeskonda motiveerida ning koos hoida, rääkis Abramova, märkides, et Priidu puhul on kõik need tingimused täidetud ning Iglucrafti majakesed on niivõrd originaalsed, et ei jäta külmaks mitte kedagi.

Konkureeris mitme noore ja võimeka ettevõtjaga

Aasta ettevõtja finaali jõudsid Eero Tohver (Uptime), Fred Krieger (Scoro), Kai Noor (Silmalaser), Merle Leemet (Breden Kids), Priit Kallas (Iglucraft). Eelmistel aastatel on selle tiitli võitnud: Kaarel Kotkas (Veriff) (2020), Tõnis Kaasik (Ecometal AS) (2019), Martin ja Markus Villig (Bolt) (2018), Arno Kütt ja Peep Kuld (Cleveron AS) (2017), Jevgeni Kabanov (ZeroTurnaround AS) (2015), Jüri Raidla (Ellex Raidla Advokaadibüroo OÜ) (2014), Peeter ja Priit Rebane (BDG Holdings OÜ) (2013), Ruth Oltjer (Chemi-Pharm AS) (2012), Priit Alamäe ja Taavi Kotka (Nortal AS) (2011), Peter Hunt (Wendre AS) (2010), Indrek Sepp (Pristis AS) (2009) ja Jaan Puusaag (Krimelte OÜ) (2008).

EY Eesti Aasta Ettevõtja kandidaatidega viidi läbi intervjuud ning neid hindas sõltumatu žürii, mis koosnes inimestest, kes ise tegelevad igapäevaselt ettevõtlusega. EY Eesti Aasta Ettevõtjat 2021 žüriisse kuulusid Aavo Kokk (US Real Estate), Kaidi Ruusalepp (Funderbeam OÜ), Marika Priske (Sotsiaalministeerium), Meelis Atonen (Tavid AS), Reet Roos (Inspired Universal McCann OÜ) ja Viljar Arakas (EFTEN Capital AS) ning Kaarel Kotkas (Veriff, EY Eesti Aasta Ettevõtja 2020). EY Eesti Aasta Ettevõtja konkursi koostööpartnerid on Lexus, LHV, Creditinfo ja Postimees Grupp.

