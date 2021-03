Milline tore tulemus! Naistepäeval kasvas mobiilikõnede maht märgatavalt

„Tore on näha, et aeg-ajalt tuleb ette ka selliseid päevi, mil oma lähedastele, sõpradele ja tuttavatele edastatakse häid soove sedavõrd aktiivselt just telefoni teel. Meelespidamine ja märkamine on alati oluline ja ilus, eriti just praegusel keerulisel ajal,“ sõnas Visse.

Visse arvates on huvitav fakt, et kõige suuremat kasvu näitas kõnede hulk naistepäeval just Telia 2G võrgus, kus see suurenes ligemale 50%. „Kuna 2G telefone kasutavad peaasjalikult just meie eakamad kliendid, siis on see teadmine just eriti südant soojendav, et neid inimesi peeti 8. märtsil aktiivselt meeles,“ lisas Visse.