Leedu Raudtee võtab kasutusele Eesti firma loodud piletimüügilahenduse, mis võidutses isegi Siemensi ees

Turnit seljatas ligi poolteist aastat kestnud hankeprotsessis viis konkurenti, kelle seas oli ka oma piletisüsteemi loonud tehnikagigant Siemens. Uus lahendus on plaanis käivitada juba 2021. aasta lõpus. Turniti juhatuse esimehe Andres Osula sõnul loodab ta, et võimalus osta rongipilet Leedu turul uuendusliku mobiilirakenduse ja mugava veebikeskkonna kaudu toob kaasa digitaalsete eelmüügikanalite kasutamise hüppelise kasvu.

„Oleme oma lahendust arendanud ja pidevalt täiustanud juba viimased kümme aastat. Koostöö Euroopa juhtivate liikuvusteenuse operaatoritega nagu Transdev, Vy Group, Bus Eireann ja ka rahvusvaheliselt mainekas kodumaine Lux Express on aidanud meil kujundada Turnit Ride’ist ülimalt kasutajasõbraliku ja rikkaliku müügi- ja turundusfunktsioonide valikuga varustatud süsteemi,“ rääkis Osula.

Tema sõnul on nende klientide kogemus näidanud, et nutikas piletimüügisüsteem aitab hoogustada reisijateveoga tegelevate ettevõtete äritegevust, vähendada nende kulusid ja tõsta kasumlikkust. „Ma usun, et tänu kasutajasõbralikule piletimüügi süsteemile hakkab üha rohkem leedukaid eelistama pikkadele autosõitudele hoopis rongiühendust,“ märkis Osula.