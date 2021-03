Restoranide päästerõngas kriisis? Kui palju söögikohad kullerfirmadele maksavad?

Samal ajal kui suuremad toidukulleri firmad küsivad restoranidelt kuni 30% vahendustasu toidu eest, on mitmed kohalikud ettevõtted tulnud restoranidele vastu ja pakkunud erinevaid lahendusi, et toidukohtadele rohkem raha kätte jääks.

Nosi alustas tegevust eelmisel kevadel kriisi alguses, et restorane aidata ja päästa neid suurtest vahendustasudest. “Tuntud platvormid teevad küll sooduskampaaniaid aga kinni maksavad selle just restoranid, kellel niigi ääretult raske olukord,” lisas Jaanus.

Nosi asutaja toob välja, et olukorras kus restoranide kogu käive on liikunud internetti, paneb nad üli raskesse olukorda. Nosi küsib oma vahendustasuks viis protsenti ja toidu viib vajadusel kohale nende kullerpartner ZityCity.

Teine restorane abistav ettevõtmine on Ordly. Henrik Antsov on üks Ordly asutajatest. Ka tema näeb, et restoranidele suurte toidukullerite allahindlus kampaaniatest ei piisa, kui toidukohad soovivad veel peale kriisi elus püsida. Antsov toob välja, et praeguses olukorras on kulude kokkuhoid tähtis, kui seda ei suudeta, siis kaua elus ei püsita. “Praeguses olukorras ettevõtetelt võtta ära ja neid põlvili suruda, ei ole sobiv,” märgib Antsov.