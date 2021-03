Eesti tööstustoodangu kasvu vedasid külmakraadid

Tööstussektor ei ole kosumas ainult Eestis, vaid Euroopas laiemalt. Viimastel kuudel on Euroopa Liidu tööstustoodang jõudnud vähemalt koondnumbrina juba üsna lähedale kriisieelsele tasemele 2019. aastal. Keskmisest suurem on mahajäämus lõunapoolses Euroopas, Itaalias, Hispaanias ja Prantsusmaal, kus tööstustoodang on jõudnud taastuda umbes 95% juurde kriisieelsest tasemest. Samas on kaugemale ette vaatavad tööstusettevõtete ostujuhtide kindlustundeindeksid ka seal kiire tõusu teinud. Näiteks Itaalias jõudis Markit PMI indeks veebruaris 56,9 punkti tasemele, mis on viimase kolme aasta kõige kõrgem näit. Sama indikaator oli viimase kolme aasta parimal tasemel ka Euroala riikide keskmisena. Eriti tubli on tööstuse taastumine olnud tegelikult meie enda lähi-regioonis. Lätis ja Leedus jõudis tööstustoodang 2019. aasta tasemele juba eelmise aasta teises pooles ja ka jaanuaris suutsid mõlemad riigid mahtu tublisti kasvatada.