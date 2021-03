Kuidas koroonakriisis kärbitud palka kompenseerida? Abiks oleks optsioonid

Tänapäeval pakub pea iga iduettevõte oma töötajatele optsiooniprogramme, kuid koroonakriisi puhkemisel on advokaadibüroo Hedman Partners juristi Anastasia Milleri sõnul optsiooniprogramme ühe sagedamini töötajatele pakkumas ka traditsioonilised ettevõtted. "Kui ettevõttel ei ole võimalik maksta töötajale turutingimustele vastavat palka, otsitakse töötajate motiveerimiseks ja tööjõuvoolavuse vähendamiseks alternatiivseid võimalusi. Optsiooniprogramm on selleks hea võimalus ning täna kasutatakse neid aina tihedamini," tõi Miller välja.

Optsioon annab töötajale õiguse, kuid mitte kohustuse, saada tulevikus kas osalus ettevõttes või rahasumma. "Optsiooni peamine väärtus seisneb selles, et töötaja tunneb tööandjaga suuremat seost, kui ta on optsiooni läbi ettevõttes tulevane osanik või saab kasu ettevõtte kasvust," selgitas Miller.

Eestis kõige levinum optsioon on klassikaline osalusoptsioon, mille alusel on töötajal õigus teatud perioodi möödudes saada ühingu osasid või aktsiad. Alternatiiviks osalusoptsioonile on optsioon, mida saab realiseerida ainult siis, kui toimub ettevõtte müük ehk nn exit. Kui exit´it ei toimu, siis optsioon mingit väärtust ei oma. Võimalikud on ka optsioonid, mille alusel töötajal on võimalik osaluse asemel saada teatud aja möödudes hoopis rahasumma.