Tallinki kaubalaevadel pannakse sohvrid kajutites kokku: eile üks mees turtsus. Tundsin ka ise haigustunnuseid, aga see võis ka peas kinni olla

„Teised laevafirmad annavad eraldi kajuti, aga Tallink topib kaks-kolm inimest ühte kokku. Ise ütlevad, et hoidke distantsi, kandke maski igal pool," räägib Ärilehega ühendust võtnud mees. Ta kinnitabki, et Tallink näeb vaeva, et üldaladel kõik korras hoida.

Ta lisab, et reisib nädalas paar korda ning läheb Viking Line'i või Ekeröline'iga, kuid tuleb Tallinkiga, sest neil on tihedam ja paindlikum graafik. „Võiks ju öelda, et sõida teise firma laevaga, aga see ei lahenda probleemi. Staril on rohkem kajuteid, aga Megastaril vähem. Pangu siis suured kruiisilaevad sõitma," arvab Tarmo.

Ta ei tea, et mõnelt selliselt reisilt keegi koroona oleks saanud. „Eile olin ühe mehega koos, kes turtsus. Tundsin ka ise haigustunnuseid, aga see võis ka peas kinni olla," arvas ta, et psühholoogia võis siin oma rolli mängida. Praegu tunneb ta end hästi.

Tallink kinnitab juttu

Tallinki kõneisik tõdeb, et kaubalaevad, mis praegu peamiselt kaubaveoga tegelevad ja opereerimist jätkavad, on tõepoolest väikesed ja neis pole nii palju kajuteid, kui nende kruiisilaevadel „et kõiki kaubavedajaid alati eraldi kajutitesse majutada".

„Reeglina me siiski rohkem kui kahte inimest ühte kajutisse ei majuta ja kus vähegi võimalik, hajutame kaubavedajaid nii palju kui saame," ütles Tallinki kommunikatsioonijuht Katri Link.

Ta rõhutab, et laevadel on erinevaid ohutusreegleid sisse viidud hulgaliselt, alates kohustuslikust maskikandmise kohustusest kõigile laeval viibijatele, millest tema sõnul kahjuks jätkuvalt alati kinni ei taheta pidada.

„Selle kontrolli ja rakendamise peale kulub palju meeskonna aega ja energiat," ütleb Link ning jätkab sellega, et nad on märkinud ära 2+2 reegleid tagavad jooned ning toidukohtadel on mahupiirangud. Tehtud on muudki.

Mis on aga lahenduseks kajutite probleemile? Link ütleb otse, et rohkemate kajutitega suuremate laevade liinidele toomine kaubaveovõimekuse tagamiseks, kuid tõdeb, et kahjuks ei see ilma toetusteta majanduslikult võimalik.

„Eelmisel kevadel majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi toetusega oli see mõnda aega tehtav ja rakendatav. Oleme seda lahendust ka pärast möödunud kevadet uuesti pakkunud, kuid seniks positiivse tulemuseta," ütleb Link.