Tõeline suurtehing: soomlaste Fortum müüb Baltikumi ärid 800 miljoni eest šveitslastele

"See tähendab seda, et kahele meie Eesti ettevõttele – Fortum Tartule ja Fortum Eestile – tuleb uus omanik, kui tehing saab lõpule viidud," kommenteeris värsket tehingut Fortum Eesti juht Margo Külaots. Väga suuri muutusi see ettevõtete senises toimimises kaasa tuua ei tohiks.

"Kaugkütteettevõtted on ikkagi seotud konkreetse kaugküttesüsteemiga – Fortum Eesti siis Pärnuga ning Fortum Tartu Tartuga –, ega süsteemile omaniku vahetus mingeid muutusi kaasa ei too, meie süsteem jääb ka edaspidi toimima ja põhimõtteliselt samaks. Me toodame ja müüme soojust ja elektrit oma klientidele," selgitas Külaots.

Hinnatõusu hirmu pole

Kas Fortumi Eesti kliente võiks omanikuvahetuse järel ohustada hinnatõus? "Elektrihind on turuhind, seda ükski omanik mõjutada ei saa, see on nii nagu siin Põhjamaade energiabörsil see hind on. See sõltub muudest asjaoludest. Soojahinnaga samamoodi – kaugküte on Eestis reguleeritud tegevusvaldkond, hinna kinnitab ikkagi konkurentsiamet," märkis Fortum Eesti juht.

Tema sõnul sõltuvad Eesti soojahinnad ennekõike sellest, kui õigeid investeeringuid mingis võrgus või süsteemis on tehtud ning milliseid kütuseid kasutatakse. "Üleminek kütteõlilt hakkepuidule on langetanud soojahinda igalpool Eestis, sõltumata sellest, kas see küttevõrk on munitsipaalomandis, eestimaise või välisomaniku käes," sõnas ta.

Külaotsa sõnul on uue omaniku esindajatega ka kohtunud. "Kokku on puututud küll," kinnitas ta. Seda, kas Šveitsi investeerimisgrupp veel Baltikumis ringi vaatab, ta kommenteerida ei osanud. "Mul sellist ülevaadet pole ja ma ei saa ka nende nimel rääkida," põhjendas Fortum Eesti juht.

Osapooled loodavad tehingu lõpule viia selle aasta teise kvartali jooksul. Antud sammu näol on tegu Fortumi strateegilise plaaniga analüüsida regulaarselt oma äritegevust, et see võimaldaks läbi portfelli kuuluvate varade optimiseerimist lisaväärtust luua.