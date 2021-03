Tallinna väike ringtee viiakse 100 miljoni euro eest lennuvälja alt läbi

Asukoha valikul on lõplikult loobutud tee-ehitusest ümber lennuradade ja kaalumisel on kaks tunnelivarianti lennuradade alt.

"Ringisõit mitu kilomeetrit on nii oluline mõju, et see projekt ei tasuks ennast sotsiaalmajanduslikult ära ja ei täidaks oma eesmärki. Me praegu koostame eelprojekti, mis valmib järgmise aasta alguseks," ütles transpordiameti Põhja strateegilise planeerimise juht Jaan Tarmak.