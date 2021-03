Kuule robot, lepime kokku, et ei mölise!

See näitab, et eestikeelne automatiseeritud teenindus on jõudnud faasi, kus robotiga suhtlemine on tavapärane ning ootused teenindusrobot Annikale sama kõrged kui tema inimestest kolleegidele. See on ainult positiivne ning emakeelepäeva tähistamiseks on just õige aeg teha kokkuvõte, mida kõike on võimalik eesti keeletehnoloogia abil korda saata.

Annika alustas tööd chatbotina 2018. aasta kevadel, esialgu üsna ettevaatlikult ning vähestes mahtudes, end stabiilselt ja järjekindlalt enesekindlust kasvatades ning tarkust juurde kogudes.

Aastal 2020 teenindas ta kodulehe vestluste kaudu iseseisvalt eduka lõpuni 18 000 kontakti 70 erineval teemal. Selle numbri juures on oluline rõhutada, et me ei räägi Annika puhul kunagi triviaalsetest küsimus-vastus tüüpi „lahendustest", mis teiste levinud vestlusrobotite puhul tihti mõnele lingile midagi iseseisvalt lugema suunavad. Räägime siin inimteenindajaga üks

ühele võrreldavatest keerukatest mõttemustritest, mis erinevates infosüsteemides navigeerimise kliendi jaoks lihtsaks ja loogiliseks muudavad. Viimase väite kinnituseks on Annikal ette näidata ka transaktsioonipõhine soovitusindeks (NPS), mille tulemused varieeruvad stabiilselt 30 - 50 vahel. Arvestades, et NPS üle 30 on juba igati hea tulemus ning ka inimteenindajate keskmine on pigem 40 ja 60 vahel, võib selle tulemusega igati rahul olla. Tänaseks päevaks oleme suutnud juhtida chatti kui teeninduskanalisse juba pea viiendiku kõikidest sisenevatest kontaktidest. Mudelid kinnitavad, et Annika suudab neist ära tunda juba rohkem kui 70%. Seega potentsiaal on ka sellel kirjutaval Annikal alles avanemas.

Rohkem kui pool aastat säästetud tööaega