Juunis müüakse oksjonil USA suurt margiharuldust. Varasemate omanike seas on ka miljardär

Postkontoris müüdi margipoogen nimiväärtusega ehk 24 dollari eest. Õnnelik vigatrüki leidja oli maaklerfirma töötaja ja margikoguja William T. Robey. USA postiteenistus sai veast teada ja püüdis margipoognat tagasi saada, kuid see ei õnnestunud.

Philadelphia margidiiler Eugene Klein ostis poogna Robeylt ja müüs selle kohe edasi multimiljonär kolonel Ned Greenile. Klein veenis Greeni, et see jagaks margipoogna ja müüks marke haruldusenäljas filatelistidele. Sellel ajal oli plokinelik veel osa kaheksast margist koosnevast poognatükist.

Kaheksast margist koosneva poognaosa ostis 1944. aastal Greeni surma järel Amos Eno, kes eraldas selle kaheks nelikuks. Edasi rändas juba suvel müügile tulev marginelik New Orleansi Weilli vendade kätte, kellele kuulus haruldus 35 aastat.

Kes on Stuart Weitzman?

Enam kui 60 aastat on ettevõtja ja filantroop Stuart Weitzmani disaininud luksusjalatseid, mida tema kompanii on müünud. 2015. aastal ostis tema kaubamärgi Tapestry poolt. Tema jalatsid on kõrgelt hinnas nii luksusdisainerite kui ka kuulsuste poolt. Queensi margikogujast kasvas välja filatelist ja numismaatik, kes ihaldas osta unikaate.