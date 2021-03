Norra naftafond müüs kõik Tallinki aktsiad maha

Norra naftafond haldab 1,08 triljonit eurot varasid, sellega on fond maailma üks suurimaid varahaldajaid.

Trigoni varahalduse hallatavate varade maht on 550 miljonit eurot. Sellest kolme juhitud fondi maht on ligi 280 miljonit eurot ja ülejäänud on mandaatide alusel hallatav vara.