Kepler Cheuvreux näeb Volvo aktsiale tõusuruumi

„Volvo kinnitas, et tootmine on pooljuhtide nappuse tõttu häiritud ja ettevõtte teatel mõjutab see veokite tootmist Ghenti tehases. Kui Volvo avaldas enda neljanda kvartali tulemused, siis andis ettevõte teada, et tarneahela katkestuste tõttu võib 2021 aasta esimeses pooles esineda mõningaid seisakuid tootmises, kuid et need saavad olema ajutised. Kuna tegemist on sektori, mitte konkreetse ettevõtte probleemiga, siis see ei mõjuta meie soovitust ega hinnasihti. Samas võib pooljuhtide nappus mõjutada ka Volvo teisi ärivaldkondi, kuigi veokite tootmine on nende põhitegevus," kirjutasid Kepler Cheuvreux analüütikud Volvo kohta käivas analüüsis.