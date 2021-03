Pöörane rikastumine. Bitcoini tõus üle 60 000 dollari viis Satoshi Nakamoto maailma 20 rikkama inimese hulka

Bitcoinid Foto: Scanpix/ZUMAPRESS.com

Maailm on hulluks läinud, mistõttu tasub unustada kõik mida teadsite rahandusest, rikkusest ja investeerimisest. Kujuteldavad digitaalsed varad on väärt tervet varandust. Paistab, et igas varaklassis on maania, kirjutab Celebrity Net Worth.