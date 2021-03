Kepler Cheuvreux kordas Telia aktsiale ostusoovitust

„Telia ütleb põhimõtteliselt meile, et on alustanud ettevõttes põhjalike muudatustega. Eesmärgid on selged ja ambitsioonid ning juhtkond on plaanide täide viimiseks konkreetsed detailid välja töötanud. Telia uuel juhtkonnal on piisavalt kogemusi viimaks täide suuri muudatusi ettevõttes," kirjutasid Kepler Cheuvreux analüütikud Telia kohta käivas analüüsis.

„Võttes arvesse uusi eesmärke, siis näeme, et orgaaniliselt võiks ettevõte alates 2023 teenida lisaraha ning usume, et dividendimäär saab järgnevatel aastatel olema vähemalt 5,5%. Juhtkond on andnud teada, et vaba rahavoog saab 2021-23 olema piisav katmaks tavadividendi 2.00 Rootsi krooni aktsia kohta. Neljanda kvartali tulemustes on ettevõte isegi avalikustanud, et soovib järk-järgult dividende suurendada," seisis analüüsis.